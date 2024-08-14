Одной крови: подвиги курян и единство народа после атаки под Курском Россияне вступают в ополчение под Курском; как добровольцы под обстрелами помогают жителям области и кто из них уже совершил подвиг — читайте в материале Life.ru. 14 августа, 11:30 Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов области. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Прорыв украинцев в Курскую область привёл к увеличению потока добровольцев. Тысячи мужчин пошли заключать контракты, чтобы защитить Россию от врага. Плечом к плечу на защиту родной земли встали воины, ополченцы, волонтёры и гражданские. Мужчины и женщины, юноши и девушки, при погонах и без, при чинах и обычные горожане засучили рукава и, не ожидая наград и приказов, стали помогать друг другу. Более того — жители Курской области, у которых есть оружие, уже 8 августа стали организовывать дружины, чтобы дать врагу отпор и не позволить ему зайти в сёла.

Главная цель, которую преследовал глава киевского режима Зеленский, отдав приказ атаковать Курскую область, — это пиар. Бандеровцы рассчитывали, что удары по мирному населению станут настоящей информационной бомбой, которая разорвёт Россию изнутри. Но вышло наоборот.

Пенсионер Юрий Иванович остался вывозить людей

Житель Заолешенки пенсионер Юрий Иванович с первых дней вывозил в Курск семьи соседей из приграничных районов. В первые часы нападения он сумел эвакуировать свою семью и вернулся за односельчанами. Пенсионер смог вывезти из зоны боевых действий несколько семей. Во время одного из рейдов его машина попала под обстрел. Стараясь укрыться, он свернул на просёлок и увидел страшную картину — несколько машин, двигатели которых ещё работали. Все гражданские внутри были убиты.

Юрий Иванович. Фото © "Царьград"

Ночь Юрию Ивановичу пришлось провести на заправке, а к утру на неё заявились украинские вояки. Схватив пенсионера, они хотели его убить, но ограничились тем, что ограбили и отобрали телефон. С заправки Юрию Ивановичу пришлось идти пешком.

Случившееся не напугало пенсионера: "Я видел, как хохлы добивали раненого и как они мародёрничали. Неужели я буду их бояться?!" Он дошёл до российских военных и тут же договорился с командиром, что будет и дальше вывозить людей и подвозить бойцам продовольствие.

Священник Евгений Шестопалов укрывал и вывозил людей из Суджи

Настоятель суджинского Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов в первые дни вторжения укрывал жителей города с детьми в подвале храма от артобстрела, который не прекращался по 14 часов. Затем совместно с волонтёрами стал вывозить земляков в безопасные районы. Он лично вывозил из Суджи стариков и маломобильных инвалидов и за день накручивал на спидометр машины по 570 километров, собирая их по городу. Сколько человек сумел он спасти от укрорейха, не считал. "Мы боремся, жизнь продолжается!" Сын Шестопалова рассказал, что они чудом остались живы: на шоссе дроны подорвали две машины, которые шли сзади.

Священник Евгений Шестопалов лично спасал и эвакуировал людей из-под обстрелов. На фото он с сыновьями. Фото © VK / Евгений Шестопалов

Сергей Долженков вывозил людей под обстрелом

Житель Курска Сергей Долженков мог спокойно отсидеться дома, но вместо этого откликнулся на призыв о помощи и отправился туда, откуда другие бежали — в Суджу. Надо было вывезти чью-то семью, четырёх человек. Он поехал, несмотря на то, что дорога уже могла быть закрыта.

Житель Курска Сергей Долженков прорвался к закрытой дороге, чтобы эвакуировать людей из Суджи. Фото © VK / "Сейм" | Курская область

Суджа встретила Сергея вереницей подбитых машин, приходилось то и дело объезжать обломки беспилотников. "Было очень страшно. Когда надо мной первый раз пролетел снаряд, я споткнулся", — рассказывает герой. Но всё обошлось, Долженкову удалось без приключений вывезти семью из Суджи. Он гнал машину на скорости под 200 км/час. Все смотрели в небо — боялись дронов. В Курске Долженков привёз семью на вокзал, чтобы они уехали в Москву, а сам вернулся назад — вывозить жителей Льгова, Коренева, Рыльска. "Да, страшно, но людей оставить ещё страшнее", — говорит Сергей Долженков.

Житель курского приграничья Юрий Сухоруков спас 70 односельчан

Житель расположенного под Суджей села Гуево Юрий Сухоруков уже 7 августа сумел организовать целую операцию по спасению односельчан. После того как украинские войска попытались ворваться в село, стало ясно, что в опасности находятся все.

Эвакуироваться решились 70 человек. Ночью через леса и поля Сухоруков вывел односельчан к речке Псёл. Там их уже ждали его друзья с лодками. Гуевцев перевезли через реку, у села Нижнемахово рассадили по автомобилям и довезли до Курска. "Поклон Юрию Сухорукову до земли за спасение!" — так выразил свою благодарность родственник спасённых людей.

Эвакуация местных жителей в Курской области. Фото © ТАСС / AP

Ветеран СВО Эдгар Бодров собрал команду для эвакуации

Помощь в эвакуации приняла массовый характер. Сутками не выходит из-за руля ветеран СВО, житель Казачьей Локни Сергей Сапрыкин — спасает всех, кто нуждается в помощи. Всё это время на сиденье рядом с ним лежит охотничье ружьё — на всякий случай.

Объезжает города и сёла, упрашивает уехать гражданское население глава мусульманской общины Курска Иса Салимсултанов. Тем, кто не соглашается, оставляет продукты. Прямо в дороге записывает видео с призывами к единоверцам помогать эвакуированным.

Курский блогер Эдгар Бодров создал целую команду для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. Ребята уже спасли сотни жизней. Бодров предупреждает, что теперь призывы о помощи приходится проверять, поскольку украинские диверсанты используют такой метод для организации засад. Добровольцы рук не опускают, кого могут спасти — спасут.

Ветеран СВО Эдгар Бодров. Фото © Telegram / Readovka

Луганские студенты и местные жители помогают в эвакуации

Но вывезти гражданское население из-под обстрела — полдела. Людей ещё нужно разместить, накормить и дать необходимое. И здесь неоценима помощь всей страны.

На большой склад в Курске прибывает гумпомощь со всей России: средства гигиены, продовольствие, вода, одежда. Чтобы всё это рассортировать и развезти по пунктам временного размещения беженцев (ПВР), в Курск ещё 8 августа прибыли добровольцы из Луганска. Это члены регионального отделения Всероссийского корпуса спасателей под руководством Даниила Миленина, все студенты. Теперь под опекой у луганчан 300 беженцев. Но раздачей гуманитарки их задачи не ограничиваются. Они помогают эвакуировать мирных жителей, разбирают завалы после обстрелов, восстанавливают коммуникации.

Выдача гуманитарной помощи. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Не стала сидеть без дела в Курске жительница Суджи Светлана Филонович. Она решила помогать тем, кто так же, как и она, попал в беду и остался ни с чем. Покидая Суджу, она видела сожжённые машины и разбомблённые дома, но это не испугало женщину. Теперь она помогает другим беженцам — ищет жильё и собирает средства. Помогает адресно, тем, кого знает. Поражена отзывчивостью россиян: "Я просила о помощи семье из восьми человек и откликнулись почти сто человек. Предлагали дома родителей, комнаты в коммуналке, дачи, предлагали даже разделить крышу над головой. Отозвались из Курска, Липецка, Калининграда, Волгограда, Вологды, Мурманска, Карачаево-Черкесии, Карелии. Сообщения обрабатывала сквозь слёзы благодарности... Вместе мы победим!"

Скрипач Пётр Лундстрем не остался в стороне

Морально поддержать беженцев приехал из Москвы всемирно известный скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем. Он посетил гуманитарный центр Курска, дал концерт в одном из ПВР и передал фонду "Добрый ангел" деньги (за 12 часов он собрал 750 тысяч рублей) и медикаменты.

Скрипач Пётр Лундстрем приехал в Курск поддержать пострадавших жителей региона. Фото © Telegram / Пётр Лундстрем

"Война не закончена и угрожает каждому и в любой точке нашей страны. Выход один — победа", — написал Лундстрем в своём телеграм-канале.

В Курскую область едут "добрые люди" с оружием

Ещё один факт: нападение на Курскую область заставило многих пересмотреть приоритеты. Мужчины потянулись к линии боестолкновения — защищать страну. "Не могу сидеть дома, когда фашисты убивают наших людей! — рассказал журналистам бывший охотник из Краснодара Анатолий. — Воин из меня никакой, бегать не могу, но защитить сумею, оружие есть".

Он рассказывает, как "прикрывал" семью, которую вывозили из села Краснооктябрьского Курской области: "Кое-как уговорили бабушку ехать. Она словно и не слышит прилётов, плачет, что оставляет могилу мужа. А я и ещё один парень всё переглядываемся, думаем: а успеем ли мы отстреляться в случае чего? Мы же не солдаты". Самое страшное для Анатолия — это нечеловеческая жестокость бандеровцев по отношению к русским.

О том, что в Курскую область со всей страны едут неравнодушные люди с оружием, написал в своём телеграм-канале "Военкор Ярем" Александр Яремчук: "Простые русские люди никуда не побежали, они остались помогать армии и местным властям... Есть те, кто, увидев новости, взял ружьё, сел в машину и приехал из Москвы, где всё хорошо, в Курскую область. С ружьями народу прибыло реально много".

По словам военкора, эти "мирные граждане с добрыми лицами" готовы охранять магазины и заправки, помогать в эвакуации, раздаче гумпомощи и создании пунктов для раненых.

Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей приграничных районов области. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

11 августа стало известно, что добровольцы в Судже задержали украинского диверсанта с гранатой. Да и сами куряне сдаваться не собираются. Жители сёл и деревень создают отряды ополчения и дают отпор вэсэушникам.

Большую роль добровольной народной дружины в обеспечении безопасности и эвакуации мирных жителей отметил губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он уточнил, что ситуация в регионе всё ещё сложная, но Минобороны предпринимает необходимые шаги для нормализации обстановки. "Военные делают всё необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей", — подчеркнул он.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов (на фото четвёртый слева) вместе с главой ФАДН Игорем Бариновым (на фото третий слева) посетили один из пунктов временного размещения переселенцев из приграничной зоны. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

— Все службы региона работают в усиленном режиме. Нахожусь на постоянной связи с представителями Министерства обороны РФ и силовых структур, — успокоил Смирнов курян. — Главное, что противник видит и уже понял, что нас ему не сломить. На защиту Курской области встала вся страна.