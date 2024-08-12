ВСУ атаковали электриков химоружием в Курской области

Украинские войска применили химическое оружие в Беловском районе Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, под атаку попала рабочая бригада "Россетей". К счастью, люди серьёзно не пострадали.

"С утра выслали бригаду, с первого раза не получилось позавчера [выехать], бригаду "Россетей", восстановить электроснабжение в Беловском районе. [Бригада] попала под обстрел, причём снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД, все живы, но отравление у сотрудников полиции и у главы сельсовета", — сказал Смирнов, выступая по видеосвязи на совещании по ситуации в приграничных российских регионах под председательством президента РФ Владимира Путина.