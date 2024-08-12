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12 августа, 13:09

ВСУ атаковали электриков химоружием в Курской области

Врио главы Курской области Смирнов: ВСУ применили химоружие в Беловском районе

Украинские войска применили химическое оружие в Беловском районе Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, под атаку попала рабочая бригада "Россетей". К счастью, люди серьёзно не пострадали.

"С утра выслали бригаду, с первого раза не получилось позавчера [выехать], бригаду "Россетей", восстановить электроснабжение в Беловском районе. [Бригада] попала под обстрел, причём снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД, все живы, но отравление у сотрудников полиции и у главы сельсовета", — сказал Смирнов, выступая по видеосвязи на совещании по ситуации в приграничных российских регионах под председательством президента РФ Владимира Путина.

Ранее Смирнов сообщил, что в результате боевых действий в Курской области погибло уже 12 мирных жителей. Ранения получил 121 человек, в том числе 10 детей. Также, по его словам, после атак противника до сих пор остаётся неизвестной судьба около двух тысяч человек.

Напомним, сегодня Путин провёл совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах РФ. По словам президента, главная задача — выбить противника. После этого необходимо обеспечить достойное прикрытие государственных рубежей. Лидер РФ пообещал, что ВСУ получат достойный ответ на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты. Также глава государства заявил, что с Киевом, атакующим мирных жителей и АЭС, не о чем говорить.

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Тем временем ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. В регионе, а также в соседних Брянской и Белгородской областях ввели режим КТО, к поискам диверсантов привлечена Росгвардия. По последним данным, с 6 августа противник потерял до 1350 военнослужащих и десятки единиц техники, в том числе 29 танков.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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