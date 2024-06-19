Скрипач Лундстрем рассказал, как бойцы СВО восприняли классическую музыку

Знаменитый скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем в интервью Донецкому агентству новостей рассказал о своих родственниках в ДНР, концертах в госпиталях для раненых и участии в выборах в прифронтовой зоне. Артист впервые выступил для бойцов СВО 9 апреля 2022 года и с тех пор уже 21 раз съездил в новые регионы России.

"Кстати, мы буквально с вами повторяем мой диалог с Владимиром Владимировичем [Путиным], который меня тоже спросил, что я играю солдатам и как они на это реагируют. Я вот тогда сказал: "Если у меня были какие-то сомнения перед первым концертом, то после него их уже не осталось совершенно. Потому что замечательно ребята воспринимают", — рассказал Лундстрем про свои волнения перед первым концертом для бойцов СВО.

Во время выборов президента РФ Пётр Лундстрем вместе с Александром Ф. Скляром, чемпионом мира по шахматам Сергеем Карякиным и рэпером Ричем оказались в ДНР, поэтому приняли решение проголосовать в Ясиноватой, а позже выступить перед бойцами СВО. Кстати, часть семьи скрипача проживает в Донецке.

"Что касается меня, то часть моей семьи живёт в Донецке. А дед мой родился в Бердянске. Его отец, мой прадед, погиб при освобождении Мелитополя, а вот ветвь сестры моего деда, которая тоже родилась в Бердянске, всё это время живёт в Донецке", — поведал Лундстрем.