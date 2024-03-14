"Абсолютно особые люди": Медведев выступил с предложением по артистам, выступающим в зоне СВО
Медведев призвал продвигать артистов, выступающих в зоне СВО
Зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал популяризировать и выдвигать на всяческие награды отечественных артистов, которые выступают в зоне спецоперации (СВО) на Украине. Он также назвал их "абсолютно особыми людьми".
"Деятели культуры, которые находятся на СВО и зачастую на линии боевого соприкосновения. Я посмотрел на них, когда там присутствовал, — это абсолютно особые люди", — сказал Медведев на заседании программной комиссии "Единой России".
Как подчеркнул зампред Совбеза, артисты, выступающие в зоне боевых действий, делают это не для того, чтобы заработать деньги или получить награды, — они считают это своим долгом.
Ранее Life.ru сообщал, что певец Александр Степанов, известный как рэпер ST, и гитарист группы "Звери" Герман Осипов дали полевые концерты для росгвардейцев в ЛНР. Исполнители не стали придавать значение пафосным деталям и превратили выступление в душевные приятельские посиделки у костра.
TACC / POOL / Екатерина Штукина