Помощь Курской области: как Россия сплотилась вокруг одного региона Регионы принимают переселенцев, волонтёры формируют гуманитарные конвои, а военные уничтожают противника — всё это ради курян, оказавшихся под прицелом ВСУ. 12 августа, 11:22 В Подмосковье отправлены первые автобусы из Курской области, из региона эвакуируют 100 детей и 30 взрослых. Обложка © Telegram / vorobiev_live

Небольшой город Суджа стал фактором объединения для жителей России. Киевские боевики, помимо Суджи, попытались войти и в другие населённые пункты Курской области. Мирное население покидало свои дома. Выезжали, как сами признаются, на несколько дней, но быстро вернуться не получается — российские войска ещё не полностью вытеснили ВСУ за государственную границу. В области открыто больше 20 пунктов временного размещения, но и другие регионы готовы приютить тех, кто покидает места боевых действий.

Регионы встречают курян

Для эвакуированных подростков из Курской области в Подмосковье подготовили более 400 мест в детских лагерях. Фото © Telegram / vorobiev_live

Принимают жителей Соловьиного края в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях. В Подмосковье едет более 300 детей. Они не первые, но особенные — сироты и паллиативные. Переехавших посетила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Вопрос тоже касался детей.

— Мы должны сегодня понимать, что дети, скорее всего, здесь пойдут в школы. Мы уже к этому готовимся. Губернатор Московской области в курсе, каждый на особом контроле. Ребята, которые заканчивают школы, здесь будут сориентированы на высшие учебные заведения, — заявила Москалькова.

Соседняя Калужская область также уже размещает беженцев. Глава региона заявил, что принимаются заявки на размещение от тех, кто самостоятельно выбирался из-под обстрелов. Орловская область одной из первых откликнулась на беду соседей и выразила готовность помочь курянам. Минимум 500 человек, в том числе дети, нашли убежище здесь. Воронежцы также не остались в стороне и открыли свои двери. В этом регионе теперь живут 35 детей из беловского специализированного детского дома. Всего в Курской области свои дома покинули минимум 76 тысяч человек.

Помощь жителям Курской области

Эвакуированных сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции Подмосковья. Фото © Telegram / vorobiev_live

Президент России Владимир Путин 7 августа призвал глав всех регионов включиться в оказание помощи жителям Курской области. В ответ врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о готовности его региона оказать всю необходимую помощь — размещением у себя людей, покинувших свои жилища, стройматериалами, медикаментами, медперсоналом и т.д. — Надеюсь, что и другие ваши коллеги из других регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать должны все, — отметил Владимир Путин.

И другие регионы откликнулись. Кроме слов поддержки, на помощь курянам были отправлены специалисты. Так, в Курскую область были направлены московские врачи. А столичные лечебные учреждения приняли курян. Петербургские медики тоже направлены на помощь пострадавшим. Республика Крым, находящаяся в непростой ситуации, тоже вызвалась помочь 46-му региону.

— По заявкам соседей собрали и уже направили первую партию гуманитарной помощи, — сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что к сбору присоединились депутатский корпус и бизнес-сообщество.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что жители республики отправляют в Курскую область самое необходимое. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал у себя в телеграм-канале, что республика отправила 20 тонн продуктов. Притом что чеченские военнослужащие приехали в Курскую область уничтожать боевиков ВСУ.

— Я лично слежу за ситуацией в данном регионе и готов приложить все необходимые усилия для содействия федеральному центру в ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации, — подытожил Рамзан Кадыров.

Работа по сбору гумпомощи идёт не только на уровне властей. На помощь пришла Тверская епархия РПЦ. Там начат сбор продуктов питания, средств гигиены и постельных принадлежностей для переселенцев из приграничных областей. Донские казаки приступили к формированию конвоя в Ростове-на-Дону.

— В ближайшие дни нам надо отправить людям продукты питания, воду, средства гигиены, необходимые вещи для детей и взрослых, одежду, — сообщил войсковой атаман Сергей Бодряков.

Помогают не только донцы. Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов заявил, что все 13 казачьих войск России начали собирать грузы для Курской области: "Доставку и охрану грузов будут осуществлять казаки и волонтёры".

Куряне также не остаются в стороне от помощи землякам. Продолжается выезд жителей из приграничных населённых пунктов вглубь региона. Люди приезжают централизованно на подготовленных автобусах, добираются на личном транспорте. Большую помощь им оказывают бойцы добровольной народной дружины и волонтёры. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

— Сегодня вокруг Курской области объединилась вся страна. Общество понимает, что боевые действия идут не где-то далеко от дома, а уже в пределах "старой" границы России. По состоянию на 11 августа российские войска уничтожили до 1350 вэсэушников и наёмников, больше 100 единиц техники, в том числе западной. Операция по ликвидации противника, безусловно, завершится нашей победой, но главное, что люди мобилизовались в трудный час, проявили единство и сплочённость, — отмечает военный эксперт Алесандр Шарковский.

Авторы Даниил Черных