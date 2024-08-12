Российские сапёры нашли и уничтожили снаряд ВСУ на дороге в Курской области
Сапёры группы "Север" разминируют районы Курской области после атак ВСУ
Российские сапёры патрулируют территорию Курской области и уничтожают вражеские мины после обстрелов, сообщила пресс-службы Минобороны РФ. Эта работа ведётся круглосуточно.
Работа сапёров ВС РФ под Курском. Видео © Минобороны РФ
"Специалисты инженерно-сапёрных подразделений группировки войск "Север" продолжают проводить гуманитарное разминирование и устранять последствия преступных обстрелов киевского режима населённых пунктов в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
На видео — уничтожение украинского боеприпаса, обнаруженного на просёлочной дороге. Мобильные группы постоянно патрулируют территорию и уничтожают вражеские боеприпасы, их элементы и электронные компоненты.
Напомним, что в приграничных районах России возросло военное напряжение, начавшиеся после попытки вторжения ВСУ 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях объявлен режим контртеррористической операции. Работники Росгвардии ищут украинских диверсантов. По последним данным, за время боёв в приграничье Киев лишился до 1350 человек личного состава и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские, грузинские, польские и французские наёмники. От преступлений киевского режима пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.
Минобороны РФ