В Госдуме оценили необходимость в мобилизации в России из-за ситуации в Курской области
Картаполов: Необходимости в мобилизации из-за ситуации в Курской области нет
Необходимости в проведении мобилизации на территории России из-за ситуации в Курской области нет. Об этом в беседе с Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Комментируя ситуацию в российском приграничье, народный избранник подчеркнул, что необходимости в мобилизации сейчас нет. Картаполов заверил, что бойцов на фронте хватает.
Напомним, в приграничных районах России идут бои с группировками ВСУ, начавшиеся после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции. Сотрудники Росгвардии ищут украинских диверсантов. В общей сложности за время боёв в приграничье Киев потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские, грузинские, польские и французские наёмники. От действий ВСУ пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.
VK / Минобороны РФ