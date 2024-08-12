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12 августа, 05:01

В Госдуме оценили необходимость в мобилизации в России из-за ситуации в Курской области

Картаполов: Необходимости в мобилизации из-за ситуации в Курской области нет

Необходимости в проведении мобилизации на территории России из-за ситуации в Курской области нет. Об этом в беседе с Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Комментируя ситуацию в российском приграничье, народный избранник подчеркнул, что необходимости в мобилизации сейчас нет. Картаполов заверил, что бойцов на фронте хватает.

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Напомним, в приграничных районах России идут бои с группировками ВСУ, начавшиеся после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции. Сотрудники Росгвардии ищут украинских диверсантов. В общей сложности за время боёв в приграничье Киев потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские, грузинские, польские и французские наёмники. От действий ВСУ пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.

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VK / Минобороны РФ

Александр Юнашев
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