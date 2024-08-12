"Такого не было ни разу за всю СВО": Комбат "Ахмата" раскрыл потери ВСУ на Курском направлении
Алаудинов заявил о колоссальных потерях ВСУ на Курском направлении
ВСУ несут колоссальные потери на Курском направлении. Как заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, такого количества уничтоженных украинских солдат в день не было за всю специальную военную операцию.
Высокопоставленный военнослужащий сообщил, что "Ахмат" за последние сутки совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО МО РФ уничтожил один танк, семь БТР-БМП, 13 боевых бронированных машин разных марок и производителей и один грузовой автотранспорт. Помимо того, были ликвидированы один микроавтобус, девять пикапов, одно орудие Д-30, станция РЭР "Пластун" и большое количество украинских военных.
"И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему Курскому участку. Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за всю СВО. Благо вы (военнослужащие Вооружённых сил Украины. — Прим. Life.ru) не в норах сидите, откуда каждого из вас по отдельности приходилось выковыривать", — заявил Алаудинов.
Он также заявил, что такими действиями украинские военные сами решили вопрос ускорения своего полного уничтожения. По словам командира спецназа "Ахмат", до сих пор везде стоит "запах жареного".
Ранее Алаудинов заявлял, что у Украины уже нет средств и сил, чтобы противостоять российским войскам. По его словам, Киеву неизбежно придётся сесть за стол переговоров.
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