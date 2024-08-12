"Такого не было ни разу за всю СВО": Комбат "Ахмата" раскрыл потери ВСУ на Курском направлении

ВСУ несут колоссальные потери на Курском направлении. Как заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, такого количества уничтоженных украинских солдат в день не было за всю специальную военную операцию.

Высокопоставленный военнослужащий сообщил, что "Ахмат" за последние сутки совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО МО РФ уничтожил один танк, семь БТР-БМП, 13 боевых бронированных машин разных марок и производителей и один грузовой автотранспорт. Помимо того, были ликвидированы один микроавтобус, девять пикапов, одно орудие Д-30, станция РЭР "Пластун" и большое количество украинских военных.

"И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему Курскому участку. Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за всю СВО. Благо вы (военнослужащие Вооружённых сил Украины. — Прим. Life.ru) не в норах сидите, откуда каждого из вас по отдельности приходилось выковыривать", — заявил Алаудинов.

Он также заявил, что такими действиями украинские военные сами решили вопрос ускорения своего полного уничтожения. По словам командира спецназа "Ахмат", до сих пор везде стоит "запах жареного".