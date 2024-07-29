Командир спецназа "Ахмат" раскрыл безвозвратные потери ВСУ
Алаудинов: Безвозвратные потери ВСУ за время СВО превысили 700 тысяч человек
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Александр Река
Безвозвратные потери ВСУ за время проведения специальной военной операции превысили 700 тысяч бойцов. Такую оценку озвучил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире "Соловьёв LIVE".
"Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 тысяч — это было ещё в начале этого года, уже, наверное, за 700 тысяч безвозвратно потеряла. То есть это беспрецедентно", — заявил он.
Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли первую линию фортификаций в агломерации Славянск-Краматорск. Он заявил, что ВС РФ продолжают продвижение, хотя и лишены возможности совершить фланговый или тыловой обход.