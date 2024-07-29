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29 июля, 18:22

Командир спецназа "Ахмат" раскрыл безвозвратные потери ВСУ

Алаудинов: Безвозвратные потери ВСУ за время СВО превысили 700 тысяч человек

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Александр Река

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Александр Река

Безвозвратные потери ВСУ за время проведения специальной военной операции превысили 700 тысяч бойцов. Такую оценку озвучил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире "Соловьёв LIVE".

"Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 тысяч — это было ещё в начале этого года, уже, наверное, за 700 тысяч безвозвратно потеряла. То есть это беспрецедентно",заявил он.

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Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли первую линию фортификаций в агломерации Славянск-Краматорск. Он заявил, что ВС РФ продолжают продвижение, хотя и лишены возможности совершить фланговый или тыловой обход.

Юрий Лысенко
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