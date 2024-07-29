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29 июля, 16:36

ВСУ получили ещё восемь немецких танков Leopard 1A5

Германия передала Украине 8 танков Leopard 1A5, 10 БПЛА и 21 тысячу боеприпасов

В рамках нового пакета военного финансирования Германия передала Украине 21 тысячу боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard. Кроме того, украинская армия разжилась 10 надводными БПЛА и 8 танками Leopard 1A5, которые ФРГ предоставила киевскому режиму совместно с Данией.

Также Германия предоставила Киеву две бронированные машины для ремонта и эвакуации (БРЭМ) Bergepanzer 2, 10 наземных радиолокационных станций, около 25 тысяч касок и полевой медицинский госпиталь. Об этом стало известно из обновлённого списка поставленной Украине военной техники на сайте правительства ФРГ.

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Ранее стало известно, что Дания и Нидерланды хотят передать Украине 14 танков Leopard 2A4. Ожидается, что ВСУ получат боевую технику уже до конца лета. Танки прошли капитальный ремонт на немецком оборонном заводе Rheinmetall.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / adolf martinez soler

Александра Мышляева
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