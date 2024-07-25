Дания и Нидерланды собираются до конца лета передать Украине 14 танков Leopard 2
Танки Leopard 2. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andreas Wolochow
Дания и Нидерланды намерены передать Украине 14 танков Leopard 2A4, сообщили в пресс-службе голландского Минобороны. Ожидается, что ВСУ получат боевую технику уже до конца лета. Танки прошли капитальный ремонт на немецком оборонном заводе Rheinmetall.
"Вчера и сегодня последние два Leopard 2 проходят проверочные испытания перед поставкой. Первые 12 танков уже переданы для отправки", — говорится в сообщении.
Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина, учитывая тяжёлую ситуацию на поле боя, "срочно" нуждается в большой военной поддержке. По его словам, Амстердам и союзники продолжат помогать киевскому режиму "столько, сколько потребуется".
Напомним, ВС РФ регулярно уничтожают хвалёные "леопарды", а на полигонах российских военных заранее учат, как жечь немецкие танки. Для этого используются баннеры, на которых наглядно отмечаются уязвимые места техники и то, как лучше по ним бить. К слову, совсем недавно Leopard спалили бойцы группировки "Запад".