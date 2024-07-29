Германия приняла к сведению жёсткое предостережение Путина насчёт РСМД

Германия приняла к сведению слова президента России Владимира Путина об ответе на решение разместить дальнобойные ракеты США в стране. Об этом заявила официальный представитель кабинета министров республики Кристиане Хоффманн.

"Мы принимаем слова Путина к сведению. Также Германия очень подробно объяснила, почему существует необходимость разместить это оружие", — отметила представитель правительства.