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29 июля, 14:48

Германия приняла к сведению жёсткое предостережение Путина насчёт РСМД

Спикер Кабмина ФРГ Хоффманн: Берлин принял к сведению слова Путина о ракетах

Германия приняла к сведению слова президента России Владимира Путина об ответе на решение разместить дальнобойные ракеты США в стране. Об этом заявила официальный представитель кабинета министров республики Кристиане Хоффманн.

"Мы принимаем слова Путина к сведению. Также Германия очень подробно объяснила, почему существует необходимость разместить это оружие", — отметила представитель правительства.

Она заверила, что Берлин заинтересован в сдерживании возможной угрозы. По её мнению, Россяи якобы "нарушает стратегический баланс" в Европе.

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Патрушев высказался о пересмотре шагов США по ракетам в ФРГ после предупреждения Путина

Напомним, Вашингтон решил разместить в Германии новые дальнобойные ракеты и гиперзвуковое оружие в 2026 году. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объяснила, что такая мера направлена на защиту от России. В ответ на это Путин заявил, что тогда Россия перестанет соблюдать мораторий на размещение ракет средней и малой дальности, а также продолжит разрабатывать отечественные ударные системы.

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Life.ru

Александра Мышляева
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