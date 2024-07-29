Германия приняла к сведению жёсткое предостережение Путина насчёт РСМД
Спикер Кабмина ФРГ Хоффманн: Берлин принял к сведению слова Путина о ракетах
Германия приняла к сведению слова президента России Владимира Путина об ответе на решение разместить дальнобойные ракеты США в стране. Об этом заявила официальный представитель кабинета министров республики Кристиане Хоффманн.
"Мы принимаем слова Путина к сведению. Также Германия очень подробно объяснила, почему существует необходимость разместить это оружие", — отметила представитель правительства.
Она заверила, что Берлин заинтересован в сдерживании возможной угрозы. По её мнению, Россяи якобы "нарушает стратегический баланс" в Европе.
Напомним, Вашингтон решил разместить в Германии новые дальнобойные ракеты и гиперзвуковое оружие в 2026 году. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объяснила, что такая мера направлена на защиту от России. В ответ на это Путин заявил, что тогда Россия перестанет соблюдать мораторий на размещение ракет средней и малой дальности, а также продолжит разрабатывать отечественные ударные системы.
Life.ru