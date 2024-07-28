Патрушев высказался о пересмотре шагов США по ракетам в ФРГ после предупреждения Путина
Патрушев: США проявляют агрессию и принимают решения независимо от действий РФ
Николай Патрушев. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Американские власти ведут агрессивную политику по отношению к России, при этом совсем не осознают, что Москва способна принимать ответные шаги и не намерена игнорировать подобное поведение Запада. Об этом сказал журналистам помощник президента РФ Николай Патрушев.
"Они [США] принимают решения независимо от того, что мы будем делать, ведут себя агрессивно. Мы реагируем на то, что они делают", — ответил он на вопрос о том, какова вероятность того, что США рискнут развернуть свои ракеты на территории ФРГ.
Напомним, Вашингтон намерен разместить в Германии новые дальнобойные ракеты и гиперзвуковое оружие. Это должно произойти в 2026 году. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пояснила, что Европе якобы требуется надёжная защита от "агрессивной" России. В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что тогда РФ будет считать себя свободной от необходимости соблюдать мораторий на размещение ракет средней и малой дальности и продолжит вести работу над новыми отечественными ударными системами.