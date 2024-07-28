Путин: РФ завершает разработку систем, которые станут ответом на ракеты США в ФРГ 28 июля, 08:54 Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что разработка отечественных ударных систем, которые станут ответом на размещение американских ракет в Германии, находится на завершающей стадии. Об этом глава государства сказал во время своего выступления на Главном параде ВМФ России.

Владимир Путин о разработке ударных систем. Видео © Life.ru

"В случае реализации подобных планов (размещение ракет США в Германии — прим. Life.ru) Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение РСМД. Сегодня разработка ряда таких систем находит на завершающей стадии. Будем принимать зеркальные меры по развёртыванию", — подчеркнул российский лидер.

Напомним, Вашингтон намерен разместить в Германии новые дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. Приступить к реализации плана стороны договорились в 2026 году. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пояснила, что Европе якобы требуется крепкая защита от "агрессивной" России, постоянно "расширяющей свой арсенал". Президент РФ Владимир Путин напомнил ФРГ, что американские ракеты смогут достать до важных объектов в России, а значит Москва оставляет за собой право на ответные шаги.