Путин отменит мораторий на РСМД при появлении в ФРГ ракет США с временем подлёта в 10 минут Путин обещал отменить мораторий на размещение РСМД при появлении ракет США в ФРГ 28 июля, 08:50 3125 3125 Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что американские ракеты "Першинг" (Pershing) в случае их размещения в Германии смогут достать стратегически важные российские объекты, время подлёта составит всего 10 минут. Об этом глава государства сказал во время своей речи на параде ВМФ в Санкт-Петербурге.

Путин пригрозил отменить мораторий на РСМД при появлении в ФРГ ракет США с временем подлёта в 10 минут. Видео © Life.ru

"Обращает на себя заявление США и Германии о планах размещения на территории ФРГ американских ракет большой дальности. В зоне их досягаемости окажутся наши административные центры и оборонная инфраструктура. А полётное время составит порядка 10 минут", — пояснил Путин.

Он также напомнил, что американская сторона уже провела учения по переброске ракетных систем на территорию Дании и Филиппин. По словам российского лидера, всё это можно сравнить с периодом холодной войны, когда США вооружались против России. Путин предупредил, что Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение РСМД в случае появления американских ракет в Германии.

Авторы Татьяна Миссуми