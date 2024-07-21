"Россия ответит": Бывший американский разведчик опасается эскалации из-за ракет США в Германии
Экс-разведчик Риттер: Ракеты США в ФРГ грозят опасной эскалацией ситуации
Возможное размещение на территории ФРГ принадлежащих Соединённым Штатам дальнобойных ракет может привести к опасной эскалации ситуации. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал отставной американский разведчик Скотт Риттер.
"Это чрезвычайно дестабилизирующее развитие событий, и Россия заявила, что ответит. Конкретные ответные меры России неизвестны, но Россия остановила разработку или прекратила развёртывание системы средней дальности РС-26 ещё в 2017 году. И есть мнение, что Россия может вернуть эту систему в строй и развернуть её в короткие сроки", — заявил собеседник.
Бывший офицер морской пехоты США также уточнил, что решение о размещении такого вооружения в Германии представляет собой безответственную эскалацию. Эта инициатива немецкой стороны, по его словам, может привести к трагическим событиям.
Риттер считает, что одна ошибка или один просчёт приведут к тому, что эти ракеты могут быть запущены. Такая ситуация может стать причиной для последующего возможного обмена ядерными ударами между Россией и США.
Напомним, Вашингтон захотел разместить в Германии новые дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. Впоследствии некоторые эксперты рассказали, чем ответит Россия на появление такого американского оружия в ФРГ.
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