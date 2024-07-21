Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 22:51

"Россия ответит": Бывший американский разведчик опасается эскалации из-за ракет США в Германии

Экс-разведчик Риттер: Ракеты США в ФРГ грозят опасной эскалацией ситуации

Возможное размещение на территории ФРГ принадлежащих Соединённым Штатам дальнобойных ракет может привести к опасной эскалации ситуации. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал отставной американский разведчик Скотт Риттер.

"Это чрезвычайно дестабилизирующее развитие событий, и Россия заявила, что ответит. Конкретные ответные меры России неизвестны, но Россия остановила разработку или прекратила развёртывание системы средней дальности РС-26 ещё в 2017 году. И есть мнение, что Россия может вернуть эту систему в строй и развернуть её в короткие сроки", — заявил собеседник.

Бывший офицер морской пехоты США также уточнил, что решение о размещении такого вооружения в Германии представляет собой безответственную эскалацию. Эта инициатива немецкой стороны, по его словам, может привести к трагическим событиям.

Риттер считает, что одна ошибка или один просчёт приведут к тому, что эти ракеты могут быть запущены. Такая ситуация может стать причиной для последующего возможного обмена ядерными ударами между Россией и США.

"У нас хватает потенциала": Песков высказался об ответе на размещение американских ракет в Европе
"У нас хватает потенциала": Песков высказался об ответе на размещение американских ракет в Европе

Напомним, Вашингтон захотел разместить в Германии новые дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. Впоследствии некоторые эксперты рассказали, чем ответит Россия на появление такого американского оружия в ФРГ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexander Yartsev

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Германия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров