"Россия ответит": Бывший американский разведчик опасается эскалации из-за ракет США в Германии

Возможное размещение на территории ФРГ принадлежащих Соединённым Штатам дальнобойных ракет может привести к опасной эскалации ситуации. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал отставной американский разведчик Скотт Риттер.

"Это чрезвычайно дестабилизирующее развитие событий, и Россия заявила, что ответит. Конкретные ответные меры России неизвестны, но Россия остановила разработку или прекратила развёртывание системы средней дальности РС-26 ещё в 2017 году. И есть мнение, что Россия может вернуть эту систему в строй и развернуть её в короткие сроки", — заявил собеседник.

Бывший офицер морской пехоты США также уточнил, что решение о размещении такого вооружения в Германии представляет собой безответственную эскалацию. Эта инициатива немецкой стороны, по его словам, может привести к трагическим событиям.