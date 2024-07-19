Эксперты рассказали, чем ответит Россия на появление ракет США в Германии
Эксперт Корнев: Россия может развернуть ракетные комплексы под Калининградом
Недавно стало известно о планах США разместить свои ракеты в Германии. Как пишет газета "Известия", в связи с этим некоторые военные эксперты предположили, каким образом на это ответит Россия.
Так, редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев заявил, что велика вероятность создания систем с дальностью до тысячи километров и более на базе технических и эксплуатационных решений комплекса "Искандер-М". По его словам, такая техника может быстро пройти испытания, а её развёртывание может начаться в тех же ракетных бригадах, где сегодня на вооружении находятся "Искандеры".
"С территории Калининградской области до предполагаемых мест базирования американских ракет в Германии подлётное время может составить не более восьми минут", — заявил специалист.
С такой позицией не совсем согласен военный обозреватель Виктор Литовкин. Он считает, что российскому руководству не обязательно размещать подобное вооружение в Белоруссии или под Калининградом.
"Вполне могут быть размещены в Воронежской, Смоленской или Московской областях. Ракеты средней дальности летают на расстояние от 1000 до 5500 километров", — заключил Литовкин.
Напомним, Вашингтон захотел разместить в Германии новые дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заявил, что Россия располагает достаточным потенциалом для ответа на размещение американских дальнобойных ракет в Европе, но потенциальными жертвами в таком случае будут столицы европейских государств.
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