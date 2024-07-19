Будущий ответ России на дальнобойные ракеты в Германии крайне обеспокоил США

Комментарий прозвучал в ответ на заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, в котором дипломат допустил развёртывание ракет в ядерном оснащении в ответ на враждебные действия США.

"Мы видим такое со стороны россиян — использование такой риторики, выпячивание груди — уже в течение какого-то времени. Не хочу строить догадки, но мы, разумеется, продолжаем внимательно за этим следить", — заявил Пател.