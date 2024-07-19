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18 июля, 23:59

Будущий ответ России на дальнобойные ракеты в Германии крайне обеспокоил США

Госдеп: США намерены внимательно следить за шагами России по РСМД

Вашингтон будет внимательно следить за действиями российской стороны относительно ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Комментарий прозвучал в ответ на заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, в котором дипломат допустил развёртывание ракет в ядерном оснащении в ответ на враждебные действия США.

"Мы видим такое со стороны россиян — использование такой риторики, выпячивание груди — уже в течение какого-то времени. Не хочу строить догадки, но мы, разумеется, продолжаем внимательно за этим следить", — заявил Пател.

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Напомним, Вашингтон захотел разместить в Германии дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. В Кремле в ответ на это заявили, что Россия располагает достаточным потенциалом для ответа на размещение американских дальнобойных ракет в Европе, но потенциальными жертвами в таком случае будут европейские столицы.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexander Yartsev

Оксана Попова
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