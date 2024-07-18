В МИД РФ не исключили развёртывания ракет в ядерном оснащении в ответ на шаги США
Рябков: РФ в ответ на ракеты США в ФРГ может развернуть свои в ядерном оснащении
Россия не исключает развёртывания ракет в ядерном оснащении в ответ на враждебные действия США и размещение американских дальнобойных ракет в Германии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не исключаю никакие варианты", — сказал он журналистам.
При этом дипломат призвал готовиться к различным сценариям, в том числе нежелательным, в сфере возможного значительного наращивания ядерного потенциала США.
Напомним, Вашингтон захотел разместить в Германии дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. В Кремле на это ответили, что Россия располагает достаточным потенциалом для ответа на размещение американских дальнобойных ракет в Европе, но потенциальными жертвами в таком случае будут европейские столицы.
Life.ru