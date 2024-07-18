Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 09:29

В МИД РФ не исключили развёртывания ракет в ядерном оснащении в ответ на шаги США

Рябков: РФ в ответ на ракеты США в ФРГ может развернуть свои в ядерном оснащении

Россия не исключает развёртывания ракет в ядерном оснащении в ответ на враждебные действия США и размещение американских дальнобойных ракет в Германии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не исключаю никакие варианты", — сказал он журналистам.

При этом дипломат призвал готовиться к различным сценариям, в том числе нежелательным, в сфере возможного значительного наращивания ядерного потенциала США.

"Стремятся показать силу": В Германии раскрыли причину размещения американских ракет в Европе
"Стремятся показать силу": В Германии раскрыли причину размещения американских ракет в Европе

Напомним, Вашингтон захотел разместить в Германии дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. В Кремле на это ответили, что Россия располагает достаточным потенциалом для ответа на размещение американских дальнобойных ракет в Европе, но потенциальными жертвами в таком случае будут европейские столицы.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • МИД РФ
  • США
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров