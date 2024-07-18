В МИД РФ не исключили развёртывания ракет в ядерном оснащении в ответ на шаги США

Россия не исключает развёртывания ракет в ядерном оснащении в ответ на враждебные действия США и размещение американских дальнобойных ракет в Германии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не исключаю никакие варианты", — сказал он журналистам.