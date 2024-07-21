Бербок назвала защитой от "холодно мыслящего Кремля" ракеты США в Германии Глава МИД ФРГ Бербок считает наивным возможный отказ Германии от ракет США 21 июля, 13:39 Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / АР

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок уверена, что Европе, особенно Прибалтике, требуется крепкая защита от "агрессивной" России, постоянно "расширяющей свой арсенал". Так она пояснила изданию Funke необходимость размещения американских ракет в Германии.

"Всё остальное было бы не только безответственно, но и наивно по отношению к холодно мыслящему Кремлю", — подчеркнула она.

Напомним, Вашингтон захотел разместить в Германии новые дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. Приступить к реализации плана стороны договорились в 2026 году.

Авторы Татьяна Миссуми