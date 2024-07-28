США накаляют обстановку на международной арене, обвиняя Россию в якобы незаконных полётах российских истребителей, хотя Москва лишь делает ответные шаги, защищая себя от агрессии извне. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Наше внимание сегодня привлекает нарастающее нагнетание напряжённости со стороны Вашингтона в связи с полётами российской стратегической авиации", — пояснил он, выступая на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Путин напомнил, что Россия никогда не вела патрулирование вдали своих границ после распада СССР, потому что доверяла странам Запада и считала, что в холодной войне поставлена окончательная точка. Однако, подчеркнул российски лидер, США продолжили полёты своих истребителей у российских границ, поэтому с 2007 года Москва была вынуждена вернуться к патрулированию как к "ответной мере на возросшую активность стратегической и разведывательной авиации США в чувствительных для России регионах мира".