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25 июля, 02:54

Военные США заявили о появлении самолётов России и Китая у Аляски

NORAD сообщило об обнаружении бомбардировщиков ВВС России и КНР у Аляски

Полёт двух российских и двух китайских военных самолётов зафиксирован у Аляски. Об этом заявило Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"24 июля 2024 года NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских самолёта Ту-95 и два китайских военных самолёта H-6, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски", — указано в сообщении ведомства в соцсети X.

По информации NORAD, бомбардировщики "оставались в международном воздушном пространстве". В суверенное воздушное пространство Канады или США они не входили.

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Ранее сообщалось, что Китай и Россия проводят совместное патрулирование Тихого океана не для угрозы третьим странам, и оно не связано с международной обстановкой. Напомним, что 12 июля отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместных с китайскими ВМС учений "Морское взаимодействие – 2024". Со стороны России прибыло два корвета.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dave Colman

Оксана Попова
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