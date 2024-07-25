Военные США заявили о появлении самолётов России и Китая у Аляски

Полёт двух российских и двух китайских военных самолётов зафиксирован у Аляски. Об этом заявило Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"24 июля 2024 года NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских самолёта Ту-95 и два китайских военных самолёта H-6, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски", — указано в сообщении ведомства в соцсети X.