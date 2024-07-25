Военные США заявили о появлении самолётов России и Китая у Аляски
NORAD сообщило об обнаружении бомбардировщиков ВВС России и КНР у Аляски
Полёт двух российских и двух китайских военных самолётов зафиксирован у Аляски. Об этом заявило Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
"24 июля 2024 года NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских самолёта Ту-95 и два китайских военных самолёта H-6, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски", — указано в сообщении ведомства в соцсети X.
По информации NORAD, бомбардировщики "оставались в международном воздушном пространстве". В суверенное воздушное пространство Канады или США они не входили.
Ранее сообщалось, что Китай и Россия проводят совместное патрулирование Тихого океана не для угрозы третьим странам, и оно не связано с международной обстановкой. Напомним, что 12 июля отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместных с китайскими ВМС учений "Морское взаимодействие – 2024". Со стороны России прибыло два корвета.
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