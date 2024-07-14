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14 июля, 09:00

В Минобороны Китая прокомментировали совместные с Россией патрулирования ВМС

Минобороны КНР: Совместные патрулирования не направлены против третьих сторон

Китай и Россия проводят совместное патрулирование Тихого океана не для угрозы третьим странам, и оно не связано с международной обстановкой. Об этом стало известно из сообщения Минобороны КНР.

"Это действие не направлено против третьих сторон и не связано с нынешней международной и региональной обстановкой", — говорится в заявлении ведомства.

Минобороны отметило, что ВМС Китая и России провели плановые совместные патрулирования в водах в западной и северной части Тихого океана.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 12 июля отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместных с китайскими ВМС учений "Морское взаимодействие – 2024". Со стороны России прибыло два корвета.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николай Рюмин
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