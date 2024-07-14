В Минобороны Китая прокомментировали совместные с Россией патрулирования ВМС
Минобороны КНР: Совместные патрулирования не направлены против третьих сторон
Китай и Россия проводят совместное патрулирование Тихого океана не для угрозы третьим странам, и оно не связано с международной обстановкой. Об этом стало известно из сообщения Минобороны КНР.
"Это действие не направлено против третьих сторон и не связано с нынешней международной и региональной обстановкой", — говорится в заявлении ведомства.
Минобороны отметило, что ВМС Китая и России провели плановые совместные патрулирования в водах в западной и северной части Тихого океана.
Ранее Life.ru рассказывал, что 12 июля отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместных с китайскими ВМС учений "Морское взаимодействие – 2024". Со стороны России прибыло два корвета.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ