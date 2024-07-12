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12 июля, 15:48

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военно-морские учения в Китай

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместных с китайскими ВМС учениях "Морское взаимодействие – 2024". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как подчеркнули в военном ведомстве, в состав отряда вошли два корвета: "Громкий" и "Резкий". Каждый из них прибыл в китайский порт с деловым заходом. На пирсе их встретили представители Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), Посольства РФ и местной администрации.

"Первый день делового захода российских кораблей начался с торжественной церемонии открытия учения "Морское взаимодействие – 2024", — говорится в сообщении.

Учения пройдут с 15-го по 17 июля. Экипажи российских и китайских кораблей проведут совместные учения по противовоздушной обороне. Также состоится противолодочное учение с привлечением морской противолодочной авиации НОАК. Вместе с тем моряки двух стран отработают задачи по спасению на море.

Ранее сообщалось, что морские учения недавно состоялись и в Средиземном море. Компанию российским морякам составили египетские ВМС. Экипажи кораблей двух государств практиковали тактическое маневрирование, налаживание связи и обеспечение полётов палубных вертолётов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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