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15 июня, 09:33

В Средиземном море прошли учения Тихоокеанского флота РФ и ВМС Египта

В Средиземном море состоялись совместные учения кораблей российского Тихоокеанского флота и египетских ВМС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Египта провели совместные учения в Средиземном море. Видео © Telegram / Минобороны России

"Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море. <...> Совместное учение отряда российских боевых кораблей с ВМС Египта стало очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества", — говорится в публикации.

Ранее группа российских кораблей в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" отчалили из порта в городе Александрии, куда прибыли с деловым заходом. Со стороны Египта в учениях принимал участие фрегат "Аль-Кадир". В ходе тренировки отрабатывалось формирование отряда боевых судов в указанном районе, совместное тактическое маневрирование в составе различных построений, также моряки практиковались в налаживании связи и обеспечении полётов палубных вертолётов. Учения завершились церемонией прощания: корабли обеих стран разошлись, проплыв навстречу друг другу под гудки сирен.

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Напомним, о том, что сегодня будут проведены совместные учения ВМС России и Египта, сообщали в Минобороны. Для тренировки был выбран формат PASSEX, который предусматривает отработку элементов совместного маневрирования, тренировки корабельных подразделений связи и досмотровые действия.

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Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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