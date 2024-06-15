В Средиземном море прошли учения Тихоокеанского флота РФ и ВМС Египта

В Средиземном море состоялись совместные учения кораблей российского Тихоокеанского флота и египетских ВМС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Египта провели совместные учения в Средиземном море. Видео © Telegram / Минобороны России

"Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Египта провели совместное учение в Средиземном море. <...> Совместное учение отряда российских боевых кораблей с ВМС Египта стало очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества", — говорится в публикации.

Ранее группа российских кораблей в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" отчалили из порта в городе Александрии, куда прибыли с деловым заходом. Со стороны Египта в учениях принимал участие фрегат "Аль-Кадир". В ходе тренировки отрабатывалось формирование отряда боевых судов в указанном районе, совместное тактическое маневрирование в составе различных построений, также моряки практиковались в налаживании связи и обеспечении полётов палубных вертолётов. Учения завершились церемонией прощания: корабли обеих стран разошлись, проплыв навстречу друг другу под гудки сирен.