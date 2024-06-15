Российские и египетские корабли проведут совместные учения в Средиземном море
Минобороны: Российско-египетские военно-морские учения пройдут в Средиземном море
В Средиземном море состоятся российско-египетские военно-морские учения. Как сообщили в Минобороны РФ, они пройдут в формате PASSEX с отработкой элементов совместного маневрирования, тренировок по связи и досмотровыми действиями.
"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" покинул египетский порт Александрия для участия в совместном учении с военно-морскими силами Египта", — сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны также уточнили, что силы Египта на учениях будут представлены фрегатом ENS Al-Qadeer.
Тем временем на Кубу прибыл отряд российских боевых кораблей Северного флота. В порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что другим странам не надо беспокоиться из-за российских учений, в том числе и в связи с прибытием российских кораблей в кубинский порт. А Вашингтон направил в залив Гуантанамо быстроходную подлодку USS Helena из-за присутствия военных кораблей РФ.
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