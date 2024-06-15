Российские и египетские корабли проведут совместные учения в Средиземном море

В Средиземном море состоятся российско-египетские военно-морские учения. Как сообщили в Минобороны РФ, они пройдут в формате PASSEX с отработкой элементов совместного маневрирования, тренировок по связи и досмотровыми действиями.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" покинул египетский порт Александрия для участия в совместном учении с военно-морскими силами Египта", — сообщили в оборонном ведомстве.