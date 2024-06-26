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Регион
26 июня, 17:33

Китай перехватил сброшенный самолётом США детектор подлодок

Huanqiu Shibao: КНР перехватила детектор подлодок США в Южно-Китайском море

Китай перехватил детектор подводных лодок в Южно-Китайском море. Об этом сообщает китайское издание Huanqiu Shibao.

По его данным, перед этим над акваторией КНР кружили американские военные самолёты, которые сбрасывали в воду неизвестные объекты. В публикации говорится, что уловом китайских моряков стал детектор подлодок.

Ранее глава Минобороны Китая Дун Цзюнь потребовал от США считаться с правами и интересами Пекина в Южно-Китайском море. Об этом он заявил во время разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Стороны тогда также уделили роль вопросу Тайваня.

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Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Merkushev

Наталья Исакова
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