Китай перехватил сброшенный самолётом США детектор подлодок

Китай перехватил детектор подводных лодок в Южно-Китайском море. Об этом сообщает китайское издание Huanqiu Shibao.

По его данным, перед этим над акваторией КНР кружили американские военные самолёты, которые сбрасывали в воду неизвестные объекты. В публикации говорится, что уловом китайских моряков стал детектор подлодок.