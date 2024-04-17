Минобороны Китая призвало США уважать интересы Пекина в Южно-Китайском море

Министр обороны КНР Дун Цзюнь в режиме видеоконференции провёл переговоры с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Как передаёт китайское оборонное ведомство, высокопоставленные чиновники обсуждали взаимоотношения двух стран.

"Военные Китая и США должны найти пути взаимодействия, рассматривать мир как высшую ценность, стабильность — как приоритет, доверие — как основу взаимодействия", — приводит слова своего главы Минобороны Китая.

Помимо того, руководитель китайского оборонного ведомства заявил о том, что Вашингтон и Пекин должны выстраивать неконфликтные и неконфронтационные отношения между армиями двух стран. Дун Цзюнь также выразил надежду на открытое прагматичное сотрудничество КНР с США в военной сфере.

Во время переговоров также уделили роль вопросу Тайваня, который китайские власти считают своей территорией. В разговоре между министрами китайская сторона ясно дала понять свою позицию относительно этого момента и заверила Пентагон в том, что Народно-освободительная армия Китая никогда не будет мириться с сепаратистской деятельностью на Тайване и потворством этому извне.

Глава Минобороны КНР в рамках беседы напомнил об интересах своей страны в Южно-Китайском море. По его словам, в целом там обстановка остаётся стабильной.

"США должны признать твёрдую позицию Китая и по-настоящему уважать его территориальный суверенитет в Южно-Китайском море и морские интересы, реальными действиями поддерживать региональный мир и стабильность отношений между ВС Китая и США", — говорится в заявлении азиатского чиновника.