Командир "Ахмата" сообщил, что ВСУ приблизились к потере Славянска и Краматорска

Вооружённые силы Украины потеряли первую линию укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, российские войска гнут линию соприкосновения, несмотря на отсутствие возможности зайти с фланга или тыла.

"Первая линия их укрепов полностью для них (для ВСУ. — Прим. Life.ru) утеряна, и сегодня наши войска имеют возможность для манёвра в разных направлениях, раздёргивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно", — отметил Алаудинов в эфире Первого канала.