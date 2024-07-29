Командир "Ахмата" сообщил, что ВСУ приблизились к потере Славянска и Краматорска
Алаудинов: ВСУ потеряли первую линию укреплений на линии Славянск — Краматорск
Вооружённые силы Украины потеряли первую линию укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, российские войска гнут линию соприкосновения, несмотря на отсутствие возможности зайти с фланга или тыла.
"Первая линия их укрепов полностью для них (для ВСУ. — Прим. Life.ru) утеряна, и сегодня наши войска имеют возможность для манёвра в разных направлениях, раздёргивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно", — отметил Алаудинов в эфире Первого канала.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что уже осенью этого года в зоне СВО пройдут крупнейшие битвы за Славянск и Краматорск. По его словам, если эти населённые пункты освободят, то российские войска будут полностью контролировать весь Центральный и Северный Донбасс. Кроме того, взятие под контроль этих территорий вполне даст нашим бойцам возможность дойти и до Днепра.
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