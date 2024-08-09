ВСУ бьют по храмам в Курской области, судьба трёх священников неизвестна В РПЦ сообщили о повреждениях храмов Курской епархии из-за обстрелов ВСУ 9 августа, 17:11 Последствия атаки на храм в Курской области. Обложка © Telegram / Суджа Родная

Украинские военнослужащие наносят удары по храмам в Курской области, несколько из них серьёзно пострадали, о судьбе трёх священников нет информации. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

"В результате обстрелов ВСУ пострадали уже несколько храмов Курской епархии. <...> В настоящее время три священника остаются на местах, не имея возможности эвакуироваться (связи с ними нет)", — говорится в тексте.

В РПЦ привели список повреждённых храмов и монастырей региона: Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь, храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Гуево, храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Алексеевке.

Сейчас при Курской епархии создан оперативный штаб, участвующий в оказании помощи местному населению. Также сформирована бригада священников, которая работает с ранеными в больницах Курска, говорится на сайте РПЦ.

Авторы Татьяна Миссуми