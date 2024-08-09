ВСУ бьют по храмам в Курской области, судьба трёх священников неизвестна
В РПЦ сообщили о повреждениях храмов Курской епархии из-за обстрелов ВСУ
Последствия атаки на храм в Курской области. Обложка © Telegram / Суджа Родная
Украинские военнослужащие наносят удары по храмам в Курской области, несколько из них серьёзно пострадали, о судьбе трёх священников нет информации. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.
"В результате обстрелов ВСУ пострадали уже несколько храмов Курской епархии. <...> В настоящее время три священника остаются на местах, не имея возможности эвакуироваться (связи с ними нет)", — говорится в тексте.
В РПЦ привели список повреждённых храмов и монастырей региона: Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь, храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Гуево, храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Алексеевке.
Сейчас при Курской епархии создан оперативный штаб, участвующий в оказании помощи местному населению. Также сформирована бригада священников, которая работает с ранеными в больницах Курска, говорится на сайте РПЦ.
Напомним, украинские военные атаковали Курскую область 6 августа, до сих пор в приграничье продолжаются боевые действия. Сейчас жителей ряда населённых пунктов эвакуируют под постоянными обстрелами врага. По последним данным, в больницах находятся 55 пострадавших, в том числе 12 из них — в тяжёлом состоянии, ещё 20 человек получают амбулаторное лечение. Настоятели храмов оказывают посильную помощь населению. Так, жители Суджи прятались от обстрелов в Свято-Троицком храме, где их приютил протоиерей Евгений Шестопалов. 8 августа всех благополучно эвакуировали из города. Очевидцы вспоминали, что по пути их преследовали украинские беспилотники. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже поблагодарил священников Курской области за проявленный героизм при спасении прихожан.