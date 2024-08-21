Ещё 300 украинских солдат полегли в боях в курском приграничье

Украинская армия потеряла на курском направлении до 300 военных и 26 единиц бронетехники за сутки. Такими данными поделились на брифинге в Минобороны в среду, 21 августа.

Среди потерь противника в военного ведомстве перечислили три бронетранспортёра, семнадцать боевых бронемашин, два автомобиля, четыре артиллерийских орудия и две пусковые установки РСЗО.