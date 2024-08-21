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21 августа, 11:35

Ещё 300 украинских солдат полегли в боях в курском приграничье

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 300 военных на Курском направлении за сутки

Украинская армия потеряла на курском направлении до 300 военных и 26 единиц бронетехники за сутки. Такими данными поделились на брифинге в Минобороны в среду, 21 августа.

Среди потерь противника в военного ведомстве перечислили три бронетранспортёра, семнадцать боевых бронемашин, два автомобиля, четыре артиллерийских орудия и две пусковые установки РСЗО.

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Напомним, что украинские войска атаковали Курскую область 6 августа, бои в приграничье региона продолжаются до сих пор. Сегодня стало известно, что в области более 30 человек погибли и свыше 140 пострадали в результате атаки украинских боевиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi

Марина Фещенко
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