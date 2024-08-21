Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам СВО

Сегодня, 21 августа, в Национальном центре управления обороной РФ Министр обороны России Андрей Белоусов наградил отличившихся участников СВО. Глава ведомства вручил российским военнослужащим высшие государственные награды страны – медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие, сообщает МО РФ.

Министр обороны России произнёс речь и наградил отличившихся участников СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

"Сегодня, в сложное, ответственное для страны историческое время, вы достойно выполняете свой воинский долг, проявляете истинную отвагу и мужество. Вы на деле доказываете верность присяге и Родине, готовность надёжно защищать суверенитет нашей страны и безопасную жизнь наших граждан", – сказал Министр обороны РФ.

Белоусов также поздравил солдат с высокими наградами и поблагодарил мужчин за героизм и образцовое выполнение должностных обязанностей. Министр обороны также пожелал добровольцам дальнейших успехов в военной службе.

"Благодарю вас за образцовое выполнение должностных обязанностей. Ваши заслуги по достоинству оценены Президентом Российской Федерации", — заключил глава военного ведомства.