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21 августа, 10:46

Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам СВО

Минобороны: Белоусов наградил отличившихся участников СВО высшими госнаградами

Министр обороны России наградил отличившихся участников СВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Министр обороны России наградил отличившихся участников СВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Сегодня, 21 августа, в Национальном центре управления обороной РФ Министр обороны России Андрей Белоусов наградил отличившихся участников СВО. Глава ведомства вручил российским военнослужащим высшие государственные награды страны – медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие, сообщает МО РФ.

Министр обороны России произнёс речь и наградил отличившихся участников СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

"Сегодня, в сложное, ответственное для страны историческое время, вы достойно выполняете свой воинский долг, проявляете истинную отвагу и мужество. Вы на деле доказываете верность присяге и Родине, готовность надёжно защищать суверенитет нашей страны и безопасную жизнь наших граждан", – сказал Министр обороны РФ.

Белоусов также поздравил солдат с высокими наградами и поблагодарил мужчин за героизм и образцовое выполнение должностных обязанностей. Министр обороны также пожелал добровольцам дальнейших успехов в военной службе.

"Благодарю вас за образцовое выполнение должностных обязанностей. Ваши заслуги по достоинству оценены Президентом Российской Федерации", — заключил глава военного ведомства.

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Ранее Белоусов поздравил ВС РФ с освобождением Артёмово. Он также поблагодарил личный состав 132-й и 1-й отдельных мотострелковых бригад России за отвагу и мужество. Министр обороны отметил решительность армии на сложных направлениях и рассказал о сокращении численности ВСУ и отступлении противника.

Наталья Афонина
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