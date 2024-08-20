Белоусов поручил членам координационного совета быть на связи с регионами 24/7

Членам Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных районах Белгородской, Брянской и Курской областей необходимо быть на связи с местными властями круглосуточно. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Белоусов проводит заседание Координационного по вопросам военной безопасности в приграничных с Украиной регионах. Видео © Telegram / Минобороны России

Белоусов объявил ответственных членов Координационного совета от Минобороны. Так, например, замминистра Андрей Булыга отвечает за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан, а Алексей Криворучко и Павел Фрадков — за вопросы военно-технического обеспечения (вооружение, специальная и военная техника) и за инженерное обустройство и строительство, соответственно.

Руководитель Аппарата МО РФ Олег Савельев ответственен за межведомственное взаимодействие и координацию, а начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин — за медицинское обеспечение. При этом за защиту граждан и территорий от атак БПЛА и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск". Заместителем руководителя Координационного совета же назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.