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20 августа, 15:04

Белоусов поручил членам координационного совета быть на связи с регионами 24/7

Членам Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных районах Белгородской, Брянской и Курской областей необходимо быть на связи с местными властями круглосуточно. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Белоусов проводит заседание Координационного по вопросам военной безопасности в приграничных с Украиной регионах. Видео © Telegram / Минобороны России

Белоусов объявил ответственных членов Координационного совета от Минобороны. Так, например, замминистра Андрей Булыга отвечает за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан, а Алексей Криворучко и Павел Фрадков — за вопросы военно-технического обеспечения (вооружение, специальная и военная техника) и за инженерное обустройство и строительство, соответственно.

Руководитель Аппарата МО РФ Олег Савельев ответственен за межведомственное взаимодействие и координацию, а начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин — за медицинское обеспечение. При этом за защиту граждан и территорий от атак БПЛА и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск". Заместителем руководителя Координационного совета же назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

"Ещё раз хочу подчеркнуть, что указанные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. Ни один вопрос не должен быть оставлен без внимания", — заявил Белоусов во время заседания Координационного совета по вопросам защиты трёх регионов.

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Напомним, что 15 августа состоялось первое заседание Координационного совета, созданного для решения вопросов военной безопасности приграничных с Украиной территорий. Структура будет заниматься обеспечением российских подразделений, инженерным обустройством защитных сооружений в регионах, военно-медицинским обеспечением, а также помощью в эвакуации мирных жителей. Ранее министр обороны заявил, что будет лично решать наиболее трудные задачи по обеспечению военной безопасности в Курской, Брянской и Белгородской областях.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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