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20 августа, 13:24

Пасечник: Атака ВСУ на Курскую область не сказалась на ситуации на фронте в ЛНР

Операция ВСУ в курском приграничье не создала угроз для фронта в ЛНР, ситуация в регионе стабильна и предпосылок для её изменения не предвидится. Об этом заявил руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник после заседания содружества "Донбасс" в правительстве Ростовской области.

"Ситуация стабильна. У меня нет информации, что есть какая-то напряжённость. Линия фронта стабильна, и предпосылок для её изменения никаких нет", — цитирует слова Пасечника ТАСС.

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Напомним, что украинские войска атаковали Курскую область 6 августа, бои в приграничье региона продолжаются до сих пор, за это время противник потерял свыше 4 130 человек личного состава и множество техники. Военный корреспондент Александр Коц считает, что завязшие в сражениях с российской армией ВСУ могут попробовать нанести удар по другому направлению — через посёлок Тёткино. А экс-президент Молдавии Игорь Додон высказал предположение, что войска Незалежной могут открыть второй фронт в Приднестровье.

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Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd

Юрий Лысенко
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