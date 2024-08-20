Пасечник: Атака ВСУ на Курскую область не сказалась на ситуации на фронте в ЛНР

Операция ВСУ в курском приграничье не создала угроз для фронта в ЛНР, ситуация в регионе стабильна и предпосылок для её изменения не предвидится. Об этом заявил руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник после заседания содружества "Донбасс" в правительстве Ростовской области.