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20 августа, 11:42

Русский шпион "проводил" колонну техники ВСУ до логова под Курском и вызвал шквальный огонь

Российские военные уничтожили колонну техники ВСУ под Курском из "Торнадо-С"

Российские военные проследили за колонной боевой техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области до логова в лесу и уничтожили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". Об этом сказано в сообщении Минобороны России о ситуации на границе на 20 августа.

"Оператором разведывательного БПЛА была обнаружена колонна противника в лесном массиве. После её сопровождения до места стоянки и подтверждения сосредоточения живой силы противника в данном районе координаты были переданы расчёту РСЗО "Торнадо-С", который нанес огневое поражение. В результате были уничтожены 3 единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава", — доложили в МО РФ.

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Напомним, 6 августа украинские военные попытались атаковать Курскую область. Сейчас российские войска продолжают уничтожать остатки подразделений ВСУ в приграничных районах. В рядах противника много наёмников, солдаты ВСУ оставляют тела погибших иностранцев прямо на полях в Курской области, потому что вывозить их оттуда никому не нужно.

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Telegram / Минобороны РФ

Андрей Бражников
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