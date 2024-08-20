Русский шпион "проводил" колонну техники ВСУ до логова под Курском и вызвал шквальный огонь
Российские военные уничтожили колонну техники ВСУ под Курском из "Торнадо-С"
Российские военные проследили за колонной боевой техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области до логова в лесу и уничтожили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". Об этом сказано в сообщении Минобороны России о ситуации на границе на 20 августа.
"Оператором разведывательного БПЛА была обнаружена колонна противника в лесном массиве. После её сопровождения до места стоянки и подтверждения сосредоточения живой силы противника в данном районе координаты были переданы расчёту РСЗО "Торнадо-С", который нанес огневое поражение. В результате были уничтожены 3 единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава", — доложили в МО РФ.
Напомним, 6 августа украинские военные попытались атаковать Курскую область. Сейчас российские войска продолжают уничтожать остатки подразделений ВСУ в приграничных районах. В рядах противника много наёмников, солдаты ВСУ оставляют тела погибших иностранцев прямо на полях в Курской области, потому что вывозить их оттуда никому не нужно.
Telegram / Минобороны РФ