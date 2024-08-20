Русский шпион "проводил" колонну техники ВСУ до логова под Курском и вызвал шквальный огонь

Российские военные проследили за колонной боевой техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области до логова в лесу и уничтожили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". Об этом сказано в сообщении Минобороны России о ситуации на границе на 20 августа.

"Оператором разведывательного БПЛА была обнаружена колонна противника в лесном массиве. После её сопровождения до места стоянки и подтверждения сосредоточения живой силы противника в данном районе координаты были переданы расчёту РСЗО "Торнадо-С", который нанес огневое поражение. В результате были уничтожены 3 единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава", — доложили в МО РФ.