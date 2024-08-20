Белоусов заявил, что лично решает задачи по военной безопасности приграничья

Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что будет лично решать наиболее трудные задачи по обеспечению военной безопасности в Курской, Брянской и Белгородской областях. Глава ведомства сказал это во время заседания Координационного совета по вопросам защиты трёх регионов, видеофрагмент мероприятия опубликовала пресс-служба МО РФ.

Белоусов проводит заседание Координационного по вопросам военной безопасности в приграничных с Украиной регионах. Видео © Telegram / Минобороны России

"По каждой задаче Координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несёт ответственность за её выполнение в суточный срок. В случае невозможности решения проблемы на своём уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение", — сказал Белоусов.