Российский "Ланцет" за секунды разорвал украинскую бронемашину "Козак" в Курской области

Российские военнослужащие "Северной" группировки сравняли с землёй ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинскую бронемашину "Козак", которая показалась в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

Момент попадание "Ланцета" по бронированной машине ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Разведывательное подразделение группировки войск "Север" выявило боевую машину ВСУ. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", что было подтверждено средствами объективного контроля", — рассказали в ведомстве.