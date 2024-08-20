Российский "Ланцет" за секунды разорвал украинскую бронемашину "Козак" в Курской области
МО РФ: ВС РФ "Ланцетом" ударили по бронемашине "Козак" ВСУ в Курской области
Российские военнослужащие "Северной" группировки сравняли с землёй ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинскую бронемашину "Козак", которая показалась в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.
Момент попадание "Ланцета" по бронированной машине ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
"Разведывательное подразделение группировки войск "Север" выявило боевую машину ВСУ. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", что было подтверждено средствами объективного контроля", — рассказали в ведомстве.
Ранее российские военнослужащие уничтожили прямым попаданием "Ланцета" украинский бронетранспортёр в Курской области. После прилёта боеприпаса из корпуса БТРа повалил дым, а также показались языки пламени.
Telegram / Минобороны России