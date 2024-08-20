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20 августа, 13:47

Российский "Ланцет" за секунды разорвал украинскую бронемашину "Козак" в Курской области

МО РФ: ВС РФ "Ланцетом" ударили по бронемашине "Козак" ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие "Северной" группировки сравняли с землёй ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинскую бронемашину "Козак", которая показалась в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

Момент попадание "Ланцета" по бронированной машине ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Разведывательное подразделение группировки войск "Север" выявило боевую машину ВСУ. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", что было подтверждено средствами объективного контроля", — рассказали в ведомстве.

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Ранее российские военнослужащие уничтожили прямым попаданием "Ланцета" украинский бронетранспортёр в Курской области. После прилёта боеприпаса из корпуса БТРа повалил дым, а также показались языки пламени.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Владимир Озеров
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