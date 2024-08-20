Российские войска ударили по военному заводу под Киевом

Российские войска ударили по складам и заводу порошковой металлургии в городе Бровары в Киевской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

"В шесть утра 20 августа прилетело в город Бровары. По сообщению сопротивления, удар пришёлся в Броварский завод порошковой металлургии и заводские склады", — написал Лебедев в телеграм-канале.

Подпольщик отметил, что именно на заводе в Броварах изготавливали наполнители для снарядов и ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО).