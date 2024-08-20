Российские войска ударили по военному заводу под Киевом
Подполье: ВС РФ ударили по заводу и складам порошковой металлургии в Броварах
Российские войска ударили по складам и заводу порошковой металлургии в городе Бровары в Киевской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В шесть утра 20 августа прилетело в город Бровары. По сообщению сопротивления, удар пришёлся в Броварский завод порошковой металлургии и заводские склады", — написал Лебедев в телеграм-канале.
Подпольщик отметил, что именно на заводе в Броварах изготавливали наполнители для снарядов и ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО).
А ранее Life.ru писал, что российские военные ударили по военной части со складами боекомплектов в Одессе. В городе был слышен взрыв, а до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
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