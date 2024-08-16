Армия России выжгла 17 групповыми ударами аэродромы, заводы и лагеря наёмников ВСУ

Российские военные за прошедшую неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"С 10 по 16 августа т.г. Вооружёнными Силами РФ нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных БпЛА", – отчиталось ведомство.

Кроме того, под удары попали топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников.