Армия России выжгла 17 групповыми ударами аэродромы, заводы и лагеря наёмников ВСУ
ВС РФ нанесли 17 групповых ударов по аэродромам и предприятиям ВПК Украины
Российские военные за прошедшую неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.
"С 10 по 16 августа т.г. Вооружёнными Силами РФ нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных БпЛА", – отчиталось ведомство.
Кроме того, под удары попали топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников.
Ранее Life.ru сообщал о том, что украинские войска попытались проникнуть на территорию Белгородской области и серьёзно за это поплатились. Противника уже ожидали готовые к бою российские подразделения, интенсивным огнём вынудившие ВСУ отказаться от своей затеи и отступить с серьёзными потерями, оставляя за собой раненых.
Telegram / V_Zelenskiy_official