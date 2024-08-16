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16 августа, 10:22

Армия России выжгла 17 групповыми ударами аэродромы, заводы и лагеря наёмников ВСУ

ВС РФ нанесли 17 групповых ударов по аэродромам и предприятиям ВПК Украины

Российские военные за прошедшую неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"С 10 по 16 августа т.г. Вооружёнными Силами РФ нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных БпЛА", – отчиталось ведомство.

Кроме того, под удары попали топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что украинские войска попытались проникнуть на территорию Белгородской области и серьёзно за это поплатились. Противника уже ожидали готовые к бою российские подразделения, интенсивным огнём вынудившие ВСУ отказаться от своей затеи и отступить с серьёзными потерями, оставляя за собой раненых.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Андрей Бражников
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