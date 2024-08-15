Белоусов провёл первое заседание Совета по военной безопасности приграничных регионов
В Минобороны создан Совет по военной безопасности приграничных территорий
В Министерстве обороны России создан координационный совет, в ведении которого будет находиться военная безопасность приграничных территорий. Его первое заседание провёл глава военного ведомства Андрей Белоусов.
В ведении новой структуры будут находиться вопросы обеспечения войск, инженерное обустройство, военно-медицинское обеспечение, помощью в эвакуации.
"Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель — повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов", — приводит слова министра пресс-служба Минобороны.
Кроме того, совет займётся содействием гражданским властям в проведении эвакуации населения. В число задач также вошло принятие дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов и обстрелов противника.
Напомним, что ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область 6 августа, с тех пор в приграничье продолжаются напряжённые бои. По сведениям Минобороны на сегодняшний день, потери украинской стороны в регионе составили до 2640 бойцов, 37 танков и множества другой техники. О пленении пятерых солдат 82-й ОДШБр в районе Малой Локни стало известно 14 августа, но это далеко не первая группа сложивших оружие. Отметим, что некоторые из сдавшихся украинских военных признавались в том, что получили приказ стрелять по гражданским, если те будут оказывать сопротивление.
Олег Елков / ТАСС