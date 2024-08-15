Белоусов провёл первое заседание Совета по военной безопасности приграничных регионов

В Министерстве обороны России создан координационный совет, в ведении которого будет находиться военная безопасность приграничных территорий. Его первое заседание провёл глава военного ведомства Андрей Белоусов.

В ведении новой структуры будут находиться вопросы обеспечения войск, инженерное обустройство, военно-медицинское обеспечение, помощью в эвакуации.

"Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель — повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов", — приводит слова министра пресс-служба Минобороны.