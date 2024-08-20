В России создадут три новые группировки войск

Группировки войск "Белгород", "Брянск", "Курск" созданы в России. Об этом следует из документа по итогам проведения министром обороны РФ Андреем Белоусовым заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.

"За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировками "Белгород", "Курск" и "Брянск", — говорится в тексте документа.