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20 августа, 14:26

В России создадут три новые группировки войск

Минобороны: В ВС РФ создали группировки "Белгород", "Курск" и "Брянск"

Группировки войск "Белгород", "Брянск", "Курск" созданы в России. Об этом следует из документа по итогам проведения министром обороны РФ Андреем Белоусовым заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.

"За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировками "Белгород", "Курск" и "Брянск", — говорится в тексте документа.

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Ранее в Министерстве обороны России был создан координационный совет, в ведении которого будет находиться военная безопасность приграничных территорий. Недавно первое заседание совета провёл глава военного ведомства Андрей Белоусов. Отметим, что в ведении новой структуры находятся вопросы обеспечения войск, инженерное обустройство, военно-медицинское обеспечение, помощью в эвакуации.

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Александра Мышляева
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