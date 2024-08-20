Алаудинов: ВСУ называют ситуацию в курском приграничье адом и просят психологов

Украинский военный врач, который помогал вытаскивать раненых и убитых солдат ВСУ в курском приграничье, попросил закончить этот "ад" и вызвать психолога. Всю мольбу о помощи в этот момент слышал командир отряда "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-майор Апти Алаудинов.

Дело в том, что Украина решила провести ротацию, а российская сторона узнала об этом благодаря перехвату переговоров с раций бойцов ВСУ. В результате "Ахмат" смог уничтожить киевский пикап и личный состав.

"Вчера ночью ВСУ решили сделать ротацию. Залетает пикап для ротации, завозит личный состав, ВСУ только заезжают и мы сразу расстреляли их пикап и личный состав", — рассказал Алаудинов в своём Telegram.

По словам генерал-майора, на помощь раненым солдатам прибежал украинский медик, который в один момент сорвался и просил вызвать на помощь психолога. Алаудинов отметил, что все разговоры ВСУ, которые "происходят у них в эфире — это просто комедия".

"Тут подлетает их медик и пытается солдат оттуда вытащить и в рацию кричит: "Заберите нас отсюда! Мы уже так не можем! Так не может больше продолжаться! Это ад для нас уже! Нам уже всем нужны психологи!!!", — рассказал соратник Кадырова.

Командир отряда "Ахмат" добавил, что ВСУ в целом не стоило заходить в Россию, потому что армия ВС РФ "уничтожала и продолжать уничтожать остальных".

"Мы делаем свою работу не останавливаясь, а ВСУ плачут", — заключил Алаудинов.