Белоусов поздравил бойцов ВС России с освобождением Артёмово

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 132-й и 1-й отдельных мотострелковых бригад ВС РФ с освобождением населённого пункта Артёмово в ДНР. Текст направленных соединениям телеграмм опубликовала пресс-служба МО.

Глава ведомства подчеркнул, что решительные действия военных на самых сложных направлениях приводят к сокращению численности ВСУ и отступлению противника. Российские бойцы показывают образец мужества и отваги, приближая день полного вытеснения врага из Донбасса.