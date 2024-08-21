Белоусов поздравил бойцов ВС России с освобождением Артёмово
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 132-й и 1-й отдельных мотострелковых бригад ВС РФ с освобождением населённого пункта Артёмово в ДНР. Текст направленных соединениям телеграмм опубликовала пресс-служба МО.
Глава ведомства подчеркнул, что решительные действия военных на самых сложных направлениях приводят к сокращению численности ВСУ и отступлению противника. Российские бойцы показывают образец мужества и отваги, приближая день полного вытеснения врага из Донбасса.
"Ваши действия по освобождению населённого пункта Артёмово являются образцом выполнения воинского долга, самоотверженности и высокого профессионализма… Мы всегда будем помнить подвиги воинов бригады, проливших кровь за нашу Родину", — заявил Белоусов.
За последнюю неделю подразделения Российской армии взяли под контроль сразу несколько населённых пунктов республики. 15 августа освобождения дождалась Ивановка, спустя три дня триколор развевался над Свиридоновкой, а 19 числа ВСУ отступили из ж/д станции Выемка, деревни Артёмово, а также Нью-Йорка.
Telegram / Минобороны России