Российская Армия освободила железнодорожную станцию Выемка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, освободили железнодорожную станцию Выемка Донецкой Народной Республики", — указали в оборонном ведомстве.

При этом было нанесено поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ, в том числе 24-й и 72-й механизированных, 27-й реактивно-артиллерийской, 72-й десантно-штурмовой и 116-й бригады теробороны. Это произошло в районах населённых пунктов Часов Яр, Константиновка, Елизаветовка, Кучеров Яр и Разлив ДНР.

Потери украинских войск составили до 570 военных и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены были поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши, 155-мм гаубицы М777 и М198, изготовленные в США, две 155-мм британские гаубицы FH-70, 152-мм гаубица Д-20 и две 122-мм гаубица Д-30.