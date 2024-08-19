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19 августа, 09:29

Появилось видео удара возмездия по украинскому ЗРК, который обстреливал Белгородчину

МО: ВС РФ в Харьковской области уничтожили ЗРК С-300П, атаковавший Белгородчину

Вооружённые силы РФ в Харьковской области уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300П ВСУ. Именно с него наносились удары по гражданским объектам в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Момент уничтожения ЗРК С-300П ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"В районе населённого пункта Вольное Харьковской области экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанёс удар по ЗРК С-300П ВСУ, который наносил удары по гражданским объектам в Белгородской области", — говорится в сообщении.

Критический урон по цели нанесла управляемая ракета X-35. В результате атаки зенитно-ракетный комплекс С-300П был полностью уничтожен.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ в ходе спецоперации разбомбили украинский цех по производству танковых пушек. Также были уничтожены две реактивные системы залпового огня ВСУ, речь идёт о HIMARS и M270 MLRS.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Syritsa

Мария Любицкая
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