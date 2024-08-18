Российские войска уничтожили в Сумской области установку РСЗО M270 MLRS

Российские военные уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS в Сумской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"В районе населённого пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS производства США", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией были нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах населённых пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино Сумской области Украины.