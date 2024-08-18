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18 августа, 10:26

Российские войска освободили Свиридоновку в ДНР

ВС РФ освободили населённый пункт Свиридоновка, который находится в Донецкой Народной Республике. Об этом в воскресенье, 18 августа, заявили в Министерстве обороны России.

"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобождён населённый пункт Свиридоновка Донецкой Народной Республики", — отметили в пресс-службе ведомства.

Также российские военные поразили формирования 47-й, 151-й механизированных и 68-й егерской бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), 111-й бригады территориальной обороны и 15-й бригады Национальной гвардии у Воздвиженки, Калиново, Птичьего, Новоэкономического и Долиновки в ДНР.

Кроме того, ВС РФ отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Незалежной. В результате успешных действий подразделений российской группировки войск "Центр" ВСУ потеряли свыше 500 солдат, а также множество единиц техники. В частности, речь идёт о двух боевых бронированных машинах, пяти авто, 155-мм американской гаубице М777 и 152-мм гаубице "Мста-Б". Также противник лишился трёх 122-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) "Гвоздика", трёх 122-мм гаубиц Д-30, двух 100-мм пушки "Рапира" и американской радиолокационной станции (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Группировка войск "Запад" за сутки заняла 40 опорных пунктов ВСУ
Группировка войск "Запад" за сутки заняла 40 опорных пунктов ВСУ

Ранее ВС РФ освободили населённый пункт Ивановка в ДНР. Это произошло также в результате активных действий подразделения группировки войск "Центр".

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Никита Осипов
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