ВС РФ освободили населённый пункт Свиридоновка, который находится в Донецкой Народной Республике. Об этом в воскресенье, 18 августа, заявили в Министерстве обороны России.

"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобождён населённый пункт Свиридоновка Донецкой Народной Республики", — отметили в пресс-службе ведомства.

Также российские военные поразили формирования 47-й, 151-й механизированных и 68-й егерской бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), 111-й бригады территориальной обороны и 15-й бригады Национальной гвардии у Воздвиженки, Калиново, Птичьего, Новоэкономического и Долиновки в ДНР.

Кроме того, ВС РФ отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Незалежной. В результате успешных действий подразделений российской группировки войск "Центр" ВСУ потеряли свыше 500 солдат, а также множество единиц техники. В частности, речь идёт о двух боевых бронированных машинах, пяти авто, 155-мм американской гаубице М777 и 152-мм гаубице "Мста-Б". Также противник лишился трёх 122-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) "Гвоздика", трёх 122-мм гаубиц Д-30, двух 100-мм пушки "Рапира" и американской радиолокационной станции (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.