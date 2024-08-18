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18 августа, 04:58

Группировка войск "Запад" за сутки заняла 40 опорных пунктов ВСУ

МО РФ: Бойцы группировки войск "Запад" за сутки заняли 40 опорных пунктов ВСУ

За сутки бойцы группировки войск "Запад" заняли 40 опорных пунктов Вооружённых сил Украины. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и овладели 40 опорными пунктами противника", — сообщил офицер.

По его словам, в течение суток были уничтожены 11 миномётных расчётов украинских войск. В то же время в районе посёлка Купянск-Узловой, где дислоцируются подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ, были нанесены удары из реактивной артиллерии.

"В результате уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной техники", — сообщил Бигма.

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Накануне, 17 августа, Минобороны РФ заявляло, что за сутки киевский режим потерял до 580 военных в зоне ответственности группировки российских войск "Запад". Сообщалось, что бойцы Вооружённых сил РФ заняли более выгодные позиции.

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Telegram / Минобороны России

Алексей Соловьёв
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