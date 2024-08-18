За сутки бойцы группировки войск "Запад" заняли 40 опорных пунктов Вооружённых сил Украины. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и овладели 40 опорными пунктами противника", — сообщил офицер.

По его словам, в течение суток были уничтожены 11 миномётных расчётов украинских войск. В то же время в районе посёлка Купянск-Узловой, где дислоцируются подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ, были нанесены удары из реактивной артиллерии.

"В результате уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной техники", — сообщил Бигма.