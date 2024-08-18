Группировка войск "Запад" за сутки заняла 40 опорных пунктов ВСУ
МО РФ: Бойцы группировки войск "Запад" за сутки заняли 40 опорных пунктов ВСУ
За сутки бойцы группировки войск "Запад" заняли 40 опорных пунктов Вооружённых сил Украины. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и овладели 40 опорными пунктами противника", — сообщил офицер.
По его словам, в течение суток были уничтожены 11 миномётных расчётов украинских войск. В то же время в районе посёлка Купянск-Узловой, где дислоцируются подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ, были нанесены удары из реактивной артиллерии.
"В результате уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной техники", — сообщил Бигма.
Накануне, 17 августа, Минобороны РФ заявляло, что за сутки киевский режим потерял до 580 военных в зоне ответственности группировки российских войск "Запад". Сообщалось, что бойцы Вооружённых сил РФ заняли более выгодные позиции.
Telegram / Минобороны России