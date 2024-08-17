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16 августа, 21:39

Российский "Искандер" сделал "фаталити" ещё двум американским Patriot на Украине

МО РФ: "Искандер-М" уничтожили ещё две установки ЗРК Patriot и РЛС AN/MPQ-65

Минобороны России показало новый эпизод с уничтожением зенитно-ракетных комплексов американского производства Patriot на Украине. Позиция ПВО противника была выявлена средствами разведки в окрестностях села Любимовка в Днепропетровской области. По полученным координатам отработал ОТРК "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

"В результате ракетного удара полностью уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65", — отчитались в МО.

Удар по ЗРК Patriot в Днепропетровской области. Видео © Telegram / Минобороны России

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Таким образом, суммарное количество уничтоженных за последние сутки пусковых установок ЗРК Patriot на Украине увеличилось до четырёх, а радаров — до двух. Три машины ранее были поражены в районе населённого пункта Желобок. А в Сумской области "Искандер-М" успешно отработал по немецкому зенитному комплексу IRIS-T.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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