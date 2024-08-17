Российский "Искандер" сделал "фаталити" ещё двум американским Patriot на Украине

Минобороны России показало новый эпизод с уничтожением зенитно-ракетных комплексов американского производства Patriot на Украине. Позиция ПВО противника была выявлена средствами разведки в окрестностях села Любимовка в Днепропетровской области. По полученным координатам отработал ОТРК "Искандер-М" с кассетной боевой частью.