Российский "Искандер" сделал "фаталити" ещё двум американским Patriot на Украине
МО РФ: "Искандер-М" уничтожили ещё две установки ЗРК Patriot и РЛС AN/MPQ-65
Минобороны России показало новый эпизод с уничтожением зенитно-ракетных комплексов американского производства Patriot на Украине. Позиция ПВО противника была выявлена средствами разведки в окрестностях села Любимовка в Днепропетровской области. По полученным координатам отработал ОТРК "Искандер-М" с кассетной боевой частью.
"В результате ракетного удара полностью уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65", — отчитались в МО.
Удар по ЗРК Patriot в Днепропетровской области. Видео © Telegram / Минобороны России
Таким образом, суммарное количество уничтоженных за последние сутки пусковых установок ЗРК Patriot на Украине увеличилось до четырёх, а радаров — до двух. Три машины ранее были поражены в районе населённого пункта Желобок. А в Сумской области "Искандер-М" успешно отработал по немецкому зенитному комплексу IRIS-T.
Telegram / Минобороны России