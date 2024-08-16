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16 августа, 20:42

Российский "Искандер-М" обнулил ещё один хвалёный немецкий ЗРК на Украине

Минобороны: Немецкий ЗРК IRIS-T уничтожен в Сумщине ударом ОТРК "Искандер-М"

Пусковая установка зенитного комплекса IRIS-T немецкого производства уничтожена в Сумской области. Удар по западной технике нанёс расчёт ОТРК "Искандер-М", сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующий видеоролик.

На кадрах видно, что приведённый в боевое положение ЗРК с обращёнными к небу транспортно-пусковыми контейнерами даже не пытался отразить атаку. Средства объективного контроля подтвердили, что установка и обслуживающий её расчёт получили фатальные повреждения.

Уничтожение IRIS-T в Сумщине. Видео © Telegram / Минобороны России

Российские бойцы "Искандером" выжгли самолёт Су-24 перед вылетом с аэродрома ВСУ
Российские бойцы "Искандером" выжгли самолёт Су-24 перед вылетом с аэродрома ВСУ

Защититься от "Искандера-М" не смог и целый дивизион американских ЗРК Patriot, переданных ВСУ. Зенитные установки пытались сбить боеголовку с кассетной БЧ, но российская ракета как ни в чём не бывало достигла цели и поразила две из трёх машин.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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