Российский "Искандер-М" обнулил ещё один хвалёный немецкий ЗРК на Украине
Минобороны: Немецкий ЗРК IRIS-T уничтожен в Сумщине ударом ОТРК "Искандер-М"
Пусковая установка зенитного комплекса IRIS-T немецкого производства уничтожена в Сумской области. Удар по западной технике нанёс расчёт ОТРК "Искандер-М", сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующий видеоролик.
На кадрах видно, что приведённый в боевое положение ЗРК с обращёнными к небу транспортно-пусковыми контейнерами даже не пытался отразить атаку. Средства объективного контроля подтвердили, что установка и обслуживающий её расчёт получили фатальные повреждения.
Уничтожение IRIS-T в Сумщине. Видео © Telegram / Минобороны России
Защититься от "Искандера-М" не смог и целый дивизион американских ЗРК Patriot, переданных ВСУ. Зенитные установки пытались сбить боеголовку с кассетной БЧ, но российская ракета как ни в чём не бывало достигла цели и поразила две из трёх машин.
Telegram / Минобороны России