Российский "Искандер-М" обнулил ещё один хвалёный немецкий ЗРК на Украине

Пусковая установка зенитного комплекса IRIS-T немецкого производства уничтожена в Сумской области. Удар по западной технике нанёс расчёт ОТРК "Искандер-М", сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующий видеоролик.

На кадрах видно, что приведённый в боевое положение ЗРК с обращёнными к небу транспортно-пусковыми контейнерами даже не пытался отразить атаку. Средства объективного контроля подтвердили, что установка и обслуживающий её расчёт получили фатальные повреждения.

Уничтожение IRIS-T в Сумщине. Видео © Telegram / Минобороны России